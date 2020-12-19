Куман оценил игру "Барселоны" в ничейном матче с "Валенсией"

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Куман оценил игру "Барселоны" в ничейном матче с "Валенсией"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (2:2).

"Это был тяжелый матч. Мы сумели сравнять счет и выйти вперед, но нужно было сохранять концентрацию до конца матча. Мы имели моменты, но играли недостаточно внимательно. Соперник хорошо оборонялся. Мы стремились к победе во втором тайме, но создавали не так много моментов. Ничья не является проблемой. Проблема в том, что до этого мы проиграли несколько матчей, так что ничья все ухудшила", - приводит слова Кумана Marca.

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