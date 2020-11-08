Куман оценил игру Гризманна в матче с "Бетисом"

Теги барселонабетисрональд куманантуан гризманн

Куман оценил игру Гризманна в матче с "Бетисом"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением об игре французского нападающего Антуана Гризманна в матче 9-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (5:2).

"Я доволен работой Гризманна. Да, он не забил с пенальти и не реализовал некоторые моменты. Ему не повезло, но он всегда находится рядом с голом. Антуан уверен в себе, поэтому смог отличиться. Месси отдал ему класный пас, не коснувшись мяча", - приводит слова Кумана Marca.

В нынешнем сезоне 29-летний Гризманн провел за "Барселону" девять матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: В Испании назвали ориентировочные сроки восстановления форварда "Барселоны" Ансу Фати. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Черчесов отреагировал на ситуацию с Дзюбой

Черчесов отреагировал на ситуацию с Дзюбой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов