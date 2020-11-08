Куман оценил игру Гризманна в матче с "Бетисом"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением об игре французского нападающего Антуана Гризманна в матче 9-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (5:2).

"Я доволен работой Гризманна. Да, он не забил с пенальти и не реализовал некоторые моменты. Ему не повезло, но он всегда находится рядом с голом. Антуан уверен в себе, поэтому смог отличиться. Месси отдал ему класный пас, не коснувшись мяча", - приводит слова Кумана Marca.

В нынешнем сезоне 29-летний Гризманн провел за "Барселону" девять матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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