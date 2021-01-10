Куман оценил игру Месси

Наставник "Барселоны" Рональд Куман оценил игру капитана команды Лионеля Месси.

"Борьба за трофеи не зависит от одного игрока. Здесь важен характер всей команды. Если все в порядке и в лучшей форме, они могут бороться. Однако с учетом того, что сезон длинный, становится труднее. На этой неделе мы играли хорошо, и это вселяет в меня уверенность.

"Барса" нуждается в Месси из-за его важности, эффективности... Чтобы бороться за трофеи. Благодаря результату мы смогли дать отдохнуть ему, и Педри. Не хотели рисковать Араухо, Деста я тоже заменил благодаря счету.

Месси отдает все силы для помощи команде. В последнее время у него все хорошо, он очень эффективен. Как и команде, ему было трудно начать сезон, однако он всегда был очень мотивирован. Сейчас он стал забивать больше, но Лео всегда был вовлечен в игру", - приводит слова Кумана Marca.

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