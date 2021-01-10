Куман оценил игру Месси

Теги барселонарональд куманлионель месси

Куман оценил игру Месси

Наставник "Барселоны" Рональд Куман оценил игру капитана команды Лионеля Месси.

"Борьба за трофеи не зависит от одного игрока. Здесь важен характер всей команды. Если все в порядке и в лучшей форме, они могут бороться. Однако с учетом того, что сезон длинный, становится труднее. На этой неделе мы играли хорошо, и это вселяет в меня уверенность.

"Барса" нуждается в Месси из-за его важности, эффективности... Чтобы бороться за трофеи. Благодаря результату мы смогли дать отдохнуть ему, и Педри. Не хотели рисковать Араухо, Деста я тоже заменил благодаря счету.

Месси отдает все силы для помощи команде. В последнее время у него все хорошо, он очень эффективен. Как и команде, ему было трудно начать сезон, однако он всегда был очень мотивирован. Сейчас он стал забивать больше, но Лео всегда был вовлечен в игру", - приводит слова Кумана Marca.

Читайте также: Дубли Месси и Гризманна принесли "Барселоне" крупную победу над "Гранадой". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 9 января

Главные новости дня: 9 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов