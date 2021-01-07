Куман оценил игру Месси в матче "Атлетик" - "Барселона"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением об игре капитана команды Лионеля Месси, который оформил дубль в перенесённом матче 2-го тура Примеры против "Атлетика" (3:2).

"Ему не везло, Лео мог забить больше голов, но дважды попал в штангу. Месси с первого дня нашей работы полностью выкладывался и выступает на высочайшем уровне уже много лет. Сейчас, кажется, он стал эффективнее", - цитирует Кумана AS.

В текущем сезоне 33-летний Месси забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах за "Барсу".

"Сине-гранатовые" поднялись на третье место в турнирной таблице Примеры. Отставание от "Реала" - 5 очков, от "Атлетико" - 7.

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