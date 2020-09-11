Куман оценил первые недели работы в "Барселоне"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о первых неделях работы в клубе.

"Пока все положительно. Позади две недели, футболисты работают превосходно. Сейчас тренировки интенсивные - в первые недели в плане физики, сейчас по части тактики. Футболисты проявили характер, интерес и энергию. Это самое главное. Это важно, и я очень доволен работой, которую проделала команда за эти две недели.

Нас ожидают несколько товарищеских игр и тренировок, чтобы набрать хорошую форму и войти в непростой сезон Ла Лиги", - приводит слова Кумана сайт "Барсы".

Напомним, что первый матч каталонцев в чемпионате состоится 27 сентября.

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