Куман оценил первые недели работы в "Барселоне"
Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о первых неделях работы в клубе.
"Пока все положительно. Позади две недели, футболисты работают превосходно. Сейчас тренировки интенсивные - в первые недели в плане физики, сейчас по части тактики. Футболисты проявили характер, интерес и энергию. Это самое главное. Это важно, и я очень доволен работой, которую проделала команда за эти две недели.
Нас ожидают несколько товарищеских игр и тренировок, чтобы набрать хорошую форму и войти в непростой сезон Ла Лиги", - приводит слова Кумана сайт "Барсы".
Напомним, что первый матч каталонцев в чемпионате состоится 27 сентября.
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