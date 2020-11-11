Куман оценил шансы "Барселоны" выиграть Лигу Чемпионов

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Куман оценил шансы "Барселоны" выиграть Лигу Чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман заявил, что каталонский клуб не сможет выиграть Лигу Чемпионов в нынешнем сезоне.

"Сейчас состав "Барселоны" не соответствует моим требованиям. Нужно кое-что поменять. Возможно, в ближайшее время клуб совершит трансферы, но я не хочу говорить о конкретных фамилиях.

В данный момент "Барселона" не способна выиграть Лигу Чемпионов. Мы не можем конкурировать с такими командами, как "Бавария". Она сейчас сильнее нас. Впрочем, у нашей команды хорошее будущее. Мы неудачно начали сезон, но работаем над улучшением", - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

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