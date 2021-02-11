Куман оценил шансы "Барселоны" выйти в финал Кубка Испании

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Куман оценил шансы "Барселоны" выйти в финал Кубка Испании

Наставник "Барселоны" Рональд Куман порассуждал о перспективах своей команды совершить камбэк в полуфинальном противостоянии Кубка Испании с "Севильей".

"Сине-гранатовые" на выезде проиграли со счётом 0:2.

"Надо постараться выиграть ответный матч и выйти в финал. После перерыва мы превосходили соперника, поэтому надежда на вторую игру остаётся. Хотя при 0:2 будет сложно", - приводит слова Кумана Marca.

Ответный матч между "Барсой" и "Севильей" состоится 3 марта на "Камп Ноу".

Не пропустите: Куман посетовал на неназначенный пенальти в матче с "Севильей". | http://soccernews.ru
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