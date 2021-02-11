Куман оценил шансы "Барселоны" выйти в финал Кубка Испании
Наставник "Барселоны" Рональд Куман порассуждал о перспективах своей команды совершить камбэк в полуфинальном противостоянии Кубка Испании с "Севильей".
"Сине-гранатовые" на выезде проиграли со счётом 0:2.
"Надо постараться выиграть ответный матч и выйти в финал. После перерыва мы превосходили соперника, поэтому надежда на вторую игру остаётся. Хотя при 0:2 будет сложно", - приводит слова Кумана Marca.
Ответный матч между "Барсой" и "Севильей" состоится 3 марта на "Камп Ноу".
Не пропустите: Куман посетовал на неназначенный пенальти в матче с "Севильей". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14