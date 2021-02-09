Куман оценил состояние "Барселоны" на данный момент

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Куман оценил состояние "Барселоны" на данный момент

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассказал о состоянии команды на данный момент.

"У нас отличная команда, но на некоторых позициях не хватает футболистов. Также есть недостаток конкуренции. Но, несмотря на это, и с учетом травм и большого количества выездных матчей в январе, я оцениваю состояние команды на 10", - приводит слова Кумана Diario Sport.

"Барселона" выиграла шесть матчей подряд во всех турнирах. В чемпионате Испании каталонский клуб занимает второе место, в полуфинале Кубка страны встретится с "Севильей", а в 1/8 финала Лиги Чемпионов сыграет с ПСЖ.

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