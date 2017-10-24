Куман: "Однажды я возглавлю сборную Голландии"
Бывший главный тренер "Эвертона" Рональд Куман заявил, что он хотел бы поработать со сборной Голландии.
"Думаю, однажды я возглавлю сборную. Но пока не знаю, когда это произойдет. Думаю, что сборная Голландии это идеальный вариант для продолжения для моей карьеры", - приводит слова Кумана Voetbal International.
Напомним, что голландская сборная провалила два последних отборочных этапа к Евро-2016 и Чемпионату Мира-2018, не попав в финальные стадии турниров.
Не пропустите: Куман прокомментировал своё увольнение из "Эвертона". | http://soccernews.ru
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