Куман: "Однажды я возглавлю сборную Голландии"

Бывший главный тренер "Эвертона" Рональд Куман заявил, что он хотел бы поработать со сборной Голландии.

"Думаю, однажды я возглавлю сборную. Но пока не знаю, когда это произойдет. Думаю, что сборная Голландии это идеальный вариант для продолжения для моей карьеры", - приводит слова Кумана Voetbal International.

Напомним, что голландская сборная провалила два последних отборочных этапа к Евро-2016 и Чемпионату Мира-2018, не попав в финальные стадии турниров.

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