Куман определился с будущим Брейтуэйта

Наставник "Барселоны" Рональд Куман принял решение по форварду Мартину Брейтуэйту.

По сведениям Fichajes, руководство клуба рассматривает вариант с продажей игрока в январе, но Куман будет выступать за сохранение датчанина в команде.

Отмечается, что игра Брейтуэйта в последних играх убедила Кумана в том, что он способен принести пользу команде.

"Барса" приобрела Брейтуэйта в феврале 2020 года за 18 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 4 гола и один ассист в 9 играх.

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