Куман определился с будущим Брейтуэйта
Наставник "Барселоны" Рональд Куман принял решение по форварду Мартину Брейтуэйту.
По сведениям Fichajes, руководство клуба рассматривает вариант с продажей игрока в январе, но Куман будет выступать за сохранение датчанина в команде.
Отмечается, что игра Брейтуэйта в последних играх убедила Кумана в том, что он способен принести пользу команде.
"Барса" приобрела Брейтуэйта в феврале 2020 года за 18 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 4 гола и один ассист в 9 играх.
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