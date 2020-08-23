Куман определился с будущим Коутиньо в "Баварии"
Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман хочет сохранить в составе бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, Куман планирует пообщаться с бразильцем, чтобы узнать о его дальнейших планах. Ранее сообщалось, что Коутиньо может перейти в один из английских клубов.
В нынешнем сезоне 28-летний Коутиньо выступает за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 37 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.
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|Айнтрахт Франкфурт
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