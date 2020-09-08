Куман определился с ролью Месси на поле
Стало известно, какую роль будет выполнять на поле капитан "Барселоны" Лионель Месси при новом главном тренере Рональде Кумане.
По информации Mundo Deportivo, голландский наставник собирается использовать схему 4-2-3-1, где аргентинец будет играть на правом фланге нападения.
Куман хочет, чтобы 33-летний форвард сконцентрировался на атаке и не опускался в полузащиту для получения мяча.
Ещё одна идея тренера - освободить Месси от оборонительной работы.
Не пропустите: "Барселона" показала первую тренировку Месси под руководством Кумана. | http://soccernews.ru
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