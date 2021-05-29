Куман опроверг слухи о том, что обратился в больницу из-за проблем психологического характера

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Куман опроверг слухи о том, что обратился в больницу из-за проблем психологического характераФото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман опроверг информацию о том, что обратился в больницу из-за проблем связанных с его психологическим состоянием.

"Не верьте всему, что слышите. Я здоров. Это все, что имеет значение в жизни", - написал Куман в Instagram.

Напомним, что в мае 2020 года голландец был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Куман тренирует "Барселону" с августа 2020 года. В прошедшем сезоне каталонская команда выиграла Кубок Испании, заняла третье место в Примере, а также вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от "ПСЖ".

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