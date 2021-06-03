Куман остается в "Барселоне"

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Куман остается в "Барселоне"Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, Роналд Куман продолжит работать с "Барселоной" в следующем сезоне.

По информации источника, агенты специалиста уже неделю уверены в том, что сотрудничество будет продолжено. Сейчас стороны достигли окончательного соглашения.

Отмечается, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта не стал принимать решение об увольнении Кумана с поста главного тренера команды.

Напомним, что в прошедшем сезоне каталонский клуб занял 3-е место в Ла Лиге и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

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