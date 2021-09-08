Куман остался доволен трансфером Люка де Йонга
Фото: инстаграм де Йонга/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман поделился мнением о трансфере Люка де Йонга.
– Был ли приход де Йонга импровизацией после ухода Гризманна?
– Нет, потому что вариант рассматривался с начала августа. Я хотел нападающего, отличающегося от тех, что есть в нашем распоряжение, и я подумал о де Йонге, потому что хорошо его знаю.
На самом деле я удивлялся, как вообще возможно, что у "Барсы" нет форварда вроде де Йонга. Он дает нам разные возможности, особенно на втором этаже, на штрафных и угловых.
С ним мы можем играть прямолинейнее. Я доволен этим трансфером, – сказал тренер.
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