Куман остался доволен трансфером Люка де Йонга

1 Теги люк де йонгрональд куманбарселона

Куман остался доволен трансфером Люка де ЙонгаФото: инстаграм де Йонга/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман поделился мнением о трансфере Люка де Йонга.

– Был ли приход де Йонга импровизацией после ухода Гризманна?

– Нет, потому что вариант рассматривался с начала августа. Я хотел нападающего, отличающегося от тех, что есть в нашем распоряжение, и я подумал о де Йонге, потому что хорошо его знаю.

На самом деле я удивлялся, как вообще возможно, что у "Барсы" нет форварда вроде де Йонга. Он дает нам разные возможности, особенно на втором этаже, на штрафных и угловых.

С ним мы можем играть прямолинейнее. Я доволен этим трансфером, – сказал тренер.

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Тоже так считаю!По-тихоньку начинаем спихивать гаремный балласт , оставшийся после ухода "инопланетного"!Наконец-то на их места приходят НОРМАЛЬНЫЕ и что самое главное - именно футболисты,а не любовники Лео!Вискас Эль Барса!

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