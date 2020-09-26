Куман отказался брать на себя ответственность за уход Суареса из "Барселоны"
Наставник "Барселоны" Рональд Куман признался, что клуб расстался с форвардом Луисом Суаресом не по его инициативе.
"Все думают, что я злодей в этом фильме, но всё не так. Суарес образцово тренировался, но я всегда говорил, что ему будет трудно получить игровое время, если он останется. В итоге клуб решил так. Перед подписанием контракта со мной руководство "Барсы" решило пойти на изменения, и я поддержал это решение. Клуб хочет поменять состав, и сейчас в команде много молодых ребят. Мы с Суаресом с уважением относимся друг к другу и открыто обсудили его будущее. Я желаю ему удачи", - приводит слова Кумана Sport.es.
33-летний Суарес перешёл в "Атлетико", заключив с новым клубом контракт до лета 2022 года.
За "Барселону" уругваец выступал на протяжении шести сезонов, забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
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