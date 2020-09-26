Куман отказался брать на себя ответственность за уход Суареса из "Барселоны"

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Куман отказался брать на себя ответственность за уход Суареса из "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман признался, что клуб расстался с форвардом Луисом Суаресом не по его инициативе.

"Все думают, что я злодей в этом фильме, но всё не так. Суарес образцово тренировался, но я всегда говорил, что ему будет трудно получить игровое время, если он останется. В итоге клуб решил так. Перед подписанием контракта со мной руководство "Барсы" решило пойти на изменения, и я поддержал это решение. Клуб хочет поменять состав, и сейчас в команде много молодых ребят. Мы с Суаресом с уважением относимся друг к другу и открыто обсудили его будущее. Я желаю ему удачи", - приводит слова Кумана Sport.es.

33-летний Суарес перешёл в "Атлетико", заключив с новым клубом контракт до лета 2022 года.

За "Барселону" уругваец выступал на протяжении шести сезонов, забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.

Не пропустите: Суарес обратился к болельщикам "Атлетико". | http://soccernews.ru
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