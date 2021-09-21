Куман отказался комментировать возможное увольнение из "Барселоны"
Фото инстаграм Рональда Кумана
Наставник "Барселоны" Рональд Куман не стал затрагивать тему своего будущего на пресс-конференции после матча с "Гранадой" (1:1).
"Нужно поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас до последней минуты этой сложной игры. Я не буду говорить о своём будущем. Если бы нам больше повезло, то мы обсуждали бы сейчас победу. Мы сделали всё, чтобы выиграть, но сегодняшняя "Барселона" отличается от команды восьмилетней давности", - приводит слова Кумана Sport.es.
58-летний голландец возглавил "Барсу" летом 2020 года и выиграл с командой Кубок Испании.
В текущем сезоне "сине-гранатовые" стартовали с двух побед и двух ничьих в Ла Лиге, а в Лиге Чемпионов - с разгромного поражения от "Баварии".
Ранее сообщалось, что руководство клуба уже составило шорт-лист из пяти тренеров, которые могут заменить Кумана.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14