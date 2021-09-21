Куман отказался комментировать возможное увольнение из "Барселоны"

Фото инстаграм Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман не стал затрагивать тему своего будущего на пресс-конференции после матча с "Гранадой" (1:1).

"Нужно поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас до последней минуты этой сложной игры. Я не буду говорить о своём будущем. Если бы нам больше повезло, то мы обсуждали бы сейчас победу. Мы сделали всё, чтобы выиграть, но сегодняшняя "Барселона" отличается от команды восьмилетней давности", - приводит слова Кумана Sport.es.

58-летний голландец возглавил "Барсу" летом 2020 года и выиграл с командой Кубок Испании.

В текущем сезоне "сине-гранатовые" стартовали с двух побед и двух ничьих в Ла Лиге, а в Лиге Чемпионов - с разгромного поражения от "Баварии".

Ранее сообщалось, что руководство клуба уже составило шорт-лист из пяти тренеров, которые могут заменить Кумана.

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