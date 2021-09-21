Куман отказался комментировать возможное увольнение из "Барселоны"

Теги барселонарональд куман

Куман отказался комментировать возможное увольнение из "Барселоны"

Фото инстаграм Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман не стал затрагивать тему своего будущего на пресс-конференции после матча с "Гранадой" (1:1).

"Нужно поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас до последней минуты этой сложной игры. Я не буду говорить о своём будущем. Если бы нам больше повезло, то мы обсуждали бы сейчас победу. Мы сделали всё, чтобы выиграть, но сегодняшняя "Барселона" отличается от команды восьмилетней давности", - приводит слова Кумана Sport.es.

58-летний голландец возглавил "Барсу" летом 2020 года и выиграл с командой Кубок Испании.

В текущем сезоне "сине-гранатовые" стартовали с двух побед и двух ничьих в Ла Лиге, а в Лиге Чемпионов - с разгромного поражения от "Баварии".

Ранее сообщалось, что руководство клуба уже составило шорт-лист из пяти тренеров, которые могут заменить Кумана.

Не пропустите: Куман прокомментировал ничейный результат с "Гранадой". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" сделал заявление о будущем Руя Витории

"Спартак" сделал заявление о будущем Руя Витории

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов