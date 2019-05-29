Куман отказался опровергать слухи об уходе в "Барселону"
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман неоднозначно ответил на вопрос о возможности в ближайшее время возглавить "Барселону".
"Легко опровергнуть эту информацию, но я не буду этого делать. И вообще у нас пресс-конференция, посвящённая сборной Нидерландов, поэтому пусть она такой и остаётся", - цитирует Кумана Sport.es.
Напомним, что будущее наставника "Барселоны" Эрнесто Вальверде находится под вопросом.
Каталонский клуб рассматривает кандидатуру Кумана наряду с Унаи Эмери, Роберто Мартинесом и Массимилиано Аллегри.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|Реал Мадрид
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|Валенсия
|38
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|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32