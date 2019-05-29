Куман отказался опровергать слухи об уходе в "Барселону"

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Куман отказался опровергать слухи об уходе в "Барселону"

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман неоднозначно ответил на вопрос о возможности в ближайшее время возглавить "Барселону".

"Легко опровергнуть эту информацию, но я не буду этого делать. И вообще у нас пресс-конференция, посвящённая сборной Нидерландов, поэтому пусть она такой и остаётся", - цитирует Кумана Sport.es.

Напомним, что будущее наставника "Барселоны" Эрнесто Вальверде находится под вопросом.

Каталонский клуб рассматривает кандидатуру Кумана наряду с Унаи Эмери, Роберто Мартинесом и Массимилиано Аллегри.

Не пропустите: "Барселона" передумала увольнять Вальверде. | http://soccernews.ru
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