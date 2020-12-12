Куман отреагировал на информацию о недовольстве им игроков "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал информацию, что им недовольны футболисты каталонского клуба.

"Я всегда уважаю и поддерживаю своих игроков. Он ошибках нужно говорить, но я никого не гноблю за них. Неправда, что футболистов не устраивает схема игры "Барселоны". Мы общаемся каждый день и никто не говорил мне об этом", - приводит слова Кумана Marca.

Напомним, что "Барселона" проиграла в двух последних матчах. В чемпионате Испании каталонцы уступили "Кадису" (1:2), а в Лиге чемпионов были разгромлены "Ювентусом" (0:3).

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