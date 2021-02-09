Куман отреагировал на изображение Месси в форме ПСЖ на обложке France Football

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Куман отреагировал на изображение Месси в форме ПСЖ на обложке France Football

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о публикации изображения аргентинского нападающего каталонского клуба Лионеля Месси в форме ПСЖ на обложке французского журнала France Football.

"Не знаю, для чего они сделали это. Но если им хочется поговорить о будущем Месси, то пусть говорят. Нас же волнует подготовка к матчам с "Севильей" и "Алавесом", а затем мы сыграем с ПСЖ в Лиге Чемпионов", - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Напомним, что контракт Месси с "Барселоной" истекает ближайшим летом, поэтому в данный момент он уже может вести переговоры с другими клубами.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 26 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал семь результативных передач.

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