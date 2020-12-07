Куман отреагировал на очередную травму Дембеле

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Куман отреагировал на очередную травму Дембеле
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал травму французского нападающего команды Усмана Дембеле, который пропустит несколько недель из-за повреждения задней поверхности бедра.

"Обидно потерять очередного игрока из-за травмы. Для Усмана это шаг назад, так как в последнее время он добился большого прогресса, в том числе и благодаря тому, что был здоров. Но теперь его травмы вернулись. Эта еще одна причина быть недовольными календарем. Мы теряем много игроков из-за большого количества матчей", - приводит слова Кумана Marca.

В нынешнем сезоне 23-летний Дембеле провел за "Барселону" 12 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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