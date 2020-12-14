Куман отреагировал на попадание "Барселоны" на ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о жеребьевке 1/8 финала Лиги Чемпионов, по итогам которой каталонский клуб встретится с "Пари Сен-Жермен".

"ПСЖ - это сильный клуб, с которым мы уже играли. Но "Барселона" тоже сильная команда, поэтому шансы равны. В последние годы они потратили много денег, чтобы стать претендентом на победу в Лиге Чемпионов. В прошлом сезоне они вышли в финал и теперь хотят играть там всегда. Но мы тоже стремимся в финал. Это будет равное противостояние", - приводит слова Кумана AS.

Напомним, что первый матч пройдет в Барселоне, а ответный - в Париже.

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