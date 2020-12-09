Куман отреагировал на разгромное поражение "Барселоны" в матче с "Ювентусом"



Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ювентусом" (0:3).

"Мы проиграли из-за первых 25 минут матча. "Барселона" плохо начала, нам не доставало агрессивности. Казалось, что мы вышли на поле, чтобы сыграть вничью. Мы не показали свой привычный уровень, хотя до этого хорошо играли в Лиге Чемпионов.

Если судья назначил пенальти на Роналду, то должен был поставить 11-метровый и на Месси. Впрочем, поражение это только наша вина. Соперник преподал нам урок", - приводит слова Кумана Marca.

В результате поражения "Барселона" заняла второе место в группе G.

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