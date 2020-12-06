Куман отреагировал на сенсационное поражение "Барселоны" в матче с "Бетисом"
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о поражении своей команды в матче 12-го тура чемпионата Испании с "Кадисом" (1:2).
"При втором голе мы сами создали шанс для Негредо. Нельзя пропускать такие голы. Мы недостаточно агрессивно действуем в обороне и не выигрываем единоборства. Нам нужно стать лучше. Когда мяч у соперника, нужно за него бороться.
Если у кого-то из игроков "Барселоны" есть проблемы с мотивацией, то я поговорю с ними лично. Мы внесем изменения", - приводит слова Кумана Marca.
"Барселона" занимает седьмое место в Ла Лиге, набрав 14 очков в 10 матчах.
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
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|17
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|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
|14