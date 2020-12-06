Куман отреагировал на сенсационное поражение "Барселоны" в матче с "Бетисом"



Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о поражении своей команды в матче 12-го тура чемпионата Испании с "Кадисом" (1:2).

"При втором голе мы сами создали шанс для Негредо. Нельзя пропускать такие голы. Мы недостаточно агрессивно действуем в обороне и не выигрываем единоборства. Нам нужно стать лучше. Когда мяч у соперника, нужно за него бороться.

Если у кого-то из игроков "Барселоны" есть проблемы с мотивацией, то я поговорю с ними лично. Мы внесем изменения", - приводит слова Кумана Marca.

"Барселона" занимает седьмое место в Ла Лиге, набрав 14 очков в 10 матчах.

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