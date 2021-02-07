Куман отреагировал на слова Пике о предвзятости судей

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Куман отреагировал на слова Пике о предвзятости судейГлавный тренер "Барселоны" Рональд Куман высказался касательно слов Жерара Пике, обвинившего испанских арбитров в предвзятости.

"Это слова Пике. Я Не могу комментировать прошлые сезоны, только этот. Были решения, в которых нам не повезло, но не считаю, что они против нас. Это решения рефери и VAR. Всегда думаю, что отношение судей честное. Они свистят то, что видят, и не поддерживают какую-либо команду", — приводит слова Кумана Marca.

Напомним, защитник "Барселоны" Пике заявил, что 85% судей поддерживают "Реал".

Читать также: Пике грозит дисквалификация за слова о поддержке "Реала" испанскими судьями | http://soccernews.ru
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