Куман отреагировал на слова Пике о предвзятости судей

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман высказался касательно слов Жерара Пике, обвинившего испанских арбитров в предвзятости.

"Это слова Пике. Я Не могу комментировать прошлые сезоны, только этот. Были решения, в которых нам не повезло, но не считаю, что они против нас. Это решения рефери и VAR. Всегда думаю, что отношение судей честное. Они свистят то, что видят, и не поддерживают какую-либо команду", — приводит слова Кумана Marca.