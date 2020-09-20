Куман отреагировал на слухи, что он не рассчитывает на Пуча

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Куман отреагировал на слухи, что он не рассчитывает на Пуча

Наставник "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал информацию, что полузащитник Рикард Пуч не входит в его планы.

"Это неправда. Мы беседовали с ним. Я объяснил, что молодые футболисты не могут быть без игры. Я сказал ему, что здесь у него есть будущее. Но, учитывая конкуренцию, ему лучше уйти в аренду", - приводит слова Кумана Marca.

Пуч является воспитанником "Барсы". За первую команду он провёл 15 матчей и сделал 3 ассиста.

Ранее интерес к 21-летнему испанцу проявлял "Ювентус". Рыночная стоимость игрока - 25 миллионов евро.

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