Куман отреагировал на утечку данных об огромной зарплате Месси
Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о резонансе, который вызвали данные о доходах Лионеля Месси по контракту с каталонским клубом.
Напомним, что звёздный аргентинец получил от "сине-гранатовых" 555 миллионов евро за четыре года.
"Тот, кто это опубликовал, хотел навредить Лео, которому мы все обязаны, которого мы уважаем за всё, что он сделал для клуба и футбола. Он помог команде вырасти и выиграть важные титулы. Как вся эта история повлияет на его будущее? Я не знаю", - цитирует Кумана beIN Sports.
Контракт 33-летнего Месси с "Барсой" истекает в июне 2021 года. Интерес к нему проявляют "Манчестер Сити" и ПСЖ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14