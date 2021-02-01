Куман отреагировал на утечку данных об огромной зарплате Месси

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о резонансе, который вызвали данные о доходах Лионеля Месси по контракту с каталонским клубом.

Напомним, что звёздный аргентинец получил от "сине-гранатовых" 555 миллионов евро за четыре года.

"Тот, кто это опубликовал, хотел навредить Лео, которому мы все обязаны, которого мы уважаем за всё, что он сделал для клуба и футбола. Он помог команде вырасти и выиграть важные титулы. Как вся эта история повлияет на его будущее? Я не знаю", - цитирует Кумана beIN Sports.

Контракт 33-летнего Месси с "Барсой" истекает в июне 2021 года. Интерес к нему проявляют "Манчестер Сити" и ПСЖ.

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