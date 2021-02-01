Куман отреагировал на утечку данных об огромной зарплате Месси

Теги барселонарональд куманлионель месси

Куман отреагировал на утечку данных об огромной зарплате Месси

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о резонансе, который вызвали данные о доходах Лионеля Месси по контракту с каталонским клубом.

Напомним, что звёздный аргентинец получил от "сине-гранатовых" 555 миллионов евро за четыре года.

"Тот, кто это опубликовал, хотел навредить Лео, которому мы все обязаны, которого мы уважаем за всё, что он сделал для клуба и футбола. Он помог команде вырасти и выиграть важные титулы. Как вся эта история повлияет на его будущее? Я не знаю", - цитирует Кумана beIN Sports.

Контракт 33-летнего Месси с "Барсой" истекает в июне 2021 года. Интерес к нему проявляют "Манчестер Сити" и ПСЖ.

Не пропустите: Бартомеу прокомментировал решение Месси подать в суд на руководство "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" может продать Смолова

"Локомотив" может продать Смолова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов