Куман ответил на критику со стороны Хоакина
Наставник "Барселоны" Рональд Куман отреагировал на заявление хавбека "Бетиса" Хоакина Санчеса, с которым он знаком по совместной работе в "Валенсии".
Ранее Хоакин заявил, что "Не нанял бы Кумана даже в качестве обслуживающего персонала".
"Понимаю, что это интересно для вас, однако я не собираюсь влезать в это. Если он хочет поговорить, то это его проблема. Меня интересует только игра, и я не буду давать комментарии по индивидуальным вопросам или говорить о прошлом. Мы и так знаем, что он хорошо умеет разговаривать", - приводит слова Кумана Marca.
Напомним, что 7 ноября "Барса" и "Бетис" сыграют между собой в рамках Примеры. На данный момент каталонцы идут на 12-м месте.
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14