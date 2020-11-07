Куман ответил на критику со стороны Хоакина

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Куман ответил на критику со стороны Хоакина

Наставник "Барселоны" Рональд Куман отреагировал на заявление хавбека "Бетиса" Хоакина Санчеса, с которым он знаком по совместной работе в "Валенсии".

Ранее Хоакин заявил, что "Не нанял бы Кумана даже в качестве обслуживающего персонала".

"Понимаю, что это интересно для вас, однако я не собираюсь влезать в это. Если он хочет поговорить, то это его проблема. Меня интересует только игра, и я не буду давать комментарии по индивидуальным вопросам или говорить о прошлом. Мы и так знаем, что он хорошо умеет разговаривать", - приводит слова Кумана Marca.

Напомним, что 7 ноября "Барса" и "Бетис" сыграют между собой в рамках Примеры. На данный момент каталонцы идут на 12-м месте.

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