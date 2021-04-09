Куман перед "эль-класико": "Реал" слишком много критикуют"

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Куман перед "эль-класико": "Реал" слишком много критикуют"Фото: Твиттер @RonaldKoeman 
Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями перед встречей с "Реалом" в рамках 30-го тура Ла Лиги.

"Матчи "Эль-класико" отличаются от других игр. У "Барселона" хорошие результаты, мы боремся за победы. Следует признать, что "Реал" слишком много критикует. Клуб находится находится среди претендентов на победу в чемпионате Испании. Я не сторонник тех, кто критикует "сливочных". В составе соперника много выдающиеся футболисты. Это будет интересная игра", — цитирует Кумана Marca.

Напомним, матч "Реал" - "Барселона" пройдет в Мадриде завтра, 10 апреля. Стартовый свитсток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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