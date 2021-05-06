Куман по-прежнему настаивает на подписании Депая

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Куман по-прежнему настаивает на подписании Депая Фото: Твиттер @Ligue1UberEats

Руководство "Барселоны" по-прежнему не может договориться с тренером команды Рональдом Куманов о кандидатуре нового форварда.

По сведениям Marca, клуб склоняется к подписанию Серхио Агуэро, чей переход поможет сохранить в команде Лионеля Месси. Однако Куман настаивает на подписании Мемфиса Депая.

Напомним, что оба футболиста летом станут свободными агентами. Но боссы "Барсы" считают Депая не слишком удачным вариантом.

В этом сезоне на счету Депая 21 гол и 10 ассистов в 38 матчах. Агуэро провел 17 игр и забил 4 гола.

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