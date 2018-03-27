Куман: "Победа над Португалией поможет нам в дальнейшем"

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман подвёл итоги товарищеского матча с Португалией.

"Впервые за многие годы мы решили играть по совершенно другой системе - с тремя полузащитниками. Мы сыграли компактно и провели великолепный матч. Португалия с трудом находила свободные зоны. По сравнению с предыдущей игрой нам было комфортнее на поле, и мы забили быстрый гол. Команда выглядела более уверенной и адаптированной к новой системе. Эта победа поможет нам в дальнейшем" - цитирует Кумана Goal.com.

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