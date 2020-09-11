Куман поделился мнением о Месси

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Куман поделился мнением о Месси

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высоко отозвался о капитане своей команды Лионеле Месси.

"Все знают, что он лучший футболист мира. Невероятно иметь такого игрока в своей команде. Сейчас для нас важно, чтобы он был в наилучшем состоянии, ведь его уровень вопросов не вызывает. Прекрасно, что в этом сезоне Месси будет частью "Барселоны". Все очень рады этому", - сказал голландский тренер в комментарии для клубной пресс-службы.

Напомним, что звёздный аргентинец пытался уйти из "Барсы" после назначения Кумана.

Впрочем, руководство "сине-гранатовых" отказало Месси в расторжении контракта, вследствие чего ему пришлось остаться.

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