Куман поделился ожиданиями от матча "Барселона" - "Реал"

Фото твиттер Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался в преддверии игры 10-го тура Ла Лиги против мадридского "Реала".

"Это важный матч. У "Барсы" есть шанс показать, что мы на правильном пути. Команда должна с самого начала играть без страха и с желанием победить. Результат матча не будет иметь решающего значения. Я не знаю, верят ли в нас люди, но у нас нет с этим проблем. Явного фаворита нет", - приводит слова Кумана Sport.es.

Эль Класико состоится в воскресенье, 24 октября, в 17:15 по московскому времени.

"Реал" идёт на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, "Барса" пока только седьмая.

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