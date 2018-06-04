Куман поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Италии

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман высказался в преддверии товарищеского матча против национальной команды Италии.

"Сборная Италии - это команда, которая достойна участия в ЧМ-2018. У нас есть чёткое представление, как мы хотим сыграть против них. Да, это всего лишь товарищеский матч, но я уверен, что он будет трудным. Мы можем одержать победу и сделаем всё возможное для этого" - приводит слова Кумана Football Italia.

Напомним, что матч Италия - Голландия состоится сегодня в Турине. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru