Куман поделился воспоминаниями об уходе Месси

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман поделился воспоминаниями от ухода аргентинского форварда Лионеля Месси.

"Это было серьезным потрясением. Все планы на сезон были построены с учетом Месси в команде. Да и Лео был мотивирован. Больно потерять лучшего игрока мира вот так. Ушел не просто Месси — ушел символ клуба", — приводит слова голландского специалиста Diario Sport.

Напомним, что Месси подписал контракт с "Пари Сен-Жермен" на два сезона с опцией продления на еще один год.

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