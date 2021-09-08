Куман поделился воспоминаниями об уходе Месси

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Куман поделился воспоминаниями об уходе МессиФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман поделился воспоминаниями от ухода аргентинского форварда Лионеля Месси.

"Это было серьезным потрясением. Все планы на сезон были построены с учетом Месси в команде. Да и Лео был мотивирован. Больно потерять лучшего игрока мира вот так. Ушел не просто Месси — ушел символ клуба", — приводит слова голландского специалиста Diario Sport.

Напомним, что Месси подписал контракт с "Пари Сен-Жермен" на два сезона с опцией продления на еще один год.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Да уж. Барса без Короля футбола уже не бут той командой, которою боялись и уважали во всём мире!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Свалил забесплатно, а в него 20 лет вкладывали и вкладывали , cпонсировали его бездарную игру да и жизнь ... Неблагодарная cdjkjxm ... Вискас Эль Барса!

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