Куман подтвердил, что "Эвертон" близок к подписанию Сигурдссона

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман рассказал о том, как проходят переговоры по трансферу полузащитника "Суонси" Гильфи Сигурдссона.

"Мы близки к подписанию Сигурдссона, но нужно подождать. Сделка ещё не завершена" - цитирует Кумана The Times.

Ранее сообщалось, что "Эвертон" заплатит за 27-летнего исландца 55 миллионов евро.

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