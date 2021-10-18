Куман подвёл итоги матча "Барселона" - "Валенсия"

Фото твиттер Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман дал комментарии после победы над "Валенсией" в рамках 9-го тура чемпионата Испании.

"Хочется отметить настрой команды, несмотря на не лучшее начало матча. Мы хорошо отреагировали на происходящее и добыли заслуженную победу. Если пропускаешь так быстро, то проблема заключается в психологии. Но в итоге мы сумели отыграться и потом здорово действовали с мячом", - приводит слова Кумана Marca.

"Барса" набрала 15 очков в 8 турах Ла Лиги и идёт на седьмом месте в таблице.

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