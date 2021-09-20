Куман получит крупную компенсацию, если "Барселона" не продлит с ним контракт

Фото инстаграм Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман получит от клуба 6 миллионов евро, если с ним не продлят контракт по окончании нынешнего сезона.

По информации AS, соответствующий пункт появился в соглашении между сторонами из-за того, что тренер сам платил неустойку за уход из сборной Нидерландов.

58-летний Куман возглавил "Барселону" летом 2020 года и выиграл с командой Кубок Испании.

В текущем сезоне "сине-гранатовые" стартовали с двух побед и ничьей в Ла Лиге, а в Лиге Чемпионов - с разгромного поражения от "Баварии".

Не пропустите: Куман высказался о ситуации с Коутиньо в "Барселоне". | http://soccernews.ru