Куман попрощался с Месси

Фото твиттер Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман отреагировал на уход из каталонского клуба форварда Лионеля Месси.

"До сих пор тяжело смириться с тем, что тебя больше не будет в "Барсе". Спасибо за всё, что ты сделал для клуба, Лео. Мне очень понравился сезон, в котором мы работали вместе. Я впечатлён твоим трудолюбием и желанием побеждать", - написал Куман в твиттере.

"Сине-гранатовые" не сумели сохранить свою главную звезду из-за финансовых проблем и потолка зарплат в Ла Лиге.

Месси - воспитанник "Барсы", он находился в структуре клуба с 2000 года, за основную команду дебютировал в ноябре 2003-го, с тех пор сыграл 778 матчей, забил 672 гола, сделал 305 ассистов и выиграл 35 трофеев.

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