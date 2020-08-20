Куман попросил "Барселону" купить хавбека "Ливерпуля"

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Куман попросил "Барселону" купить хавбека "Ливерпуля"

Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман хочет усилить полузащиту во время летнего трансферного окна.

По информации Algemeen Dagblad, голландский наставник заинтересован в приобретении своего соотечественника Джорджиньо Вейналдума из "Ливерпуля".

По мнению Кумана, "сине-гранатовые" могут воспользоваться тем, что контракт хавбека с "красными" истекает следующим летом, и купить его по приемлемой цене.

В минувшем сезоне Вейналдум сыграл за "Ливерпуль" 47 матчей и забил 6 голов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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