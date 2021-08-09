Куман порассуждал о первом матче "Барселоны" без Месси

Теги барселонарональд куманлионель месси

Куман порассуждал о первом матче "Барселоны" без Месси

Фото инстаграм Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями о том, что Лионель Месси больше не является игроком каталонской команды.

В воскресенье "сине-гранатовые" провели первый матч без своей главной звезды и разгромили "Ювентус" со счётом 3:0.

"Это нормально, что сейчас всем нам очень тяжело, поскольку нас покинул такой игрок, как Месси. Но мы должны двигаться дальше, хорошо играть, упорно трудиться и побеждать. У нас есть другие футболисты, способные действовать на его позиции и играть важную роль в команде. Теперь мы без Лео и должны смотреть в будущее", - приводит слова Кумана Marca.

Напомним, что "Барса" не смогла продлить контракт с Месси из-за финансовых проблем и потолка зарплат в Ла Лиге.

Не пропустите: Пике раскритиковал руководство "Барселоны" из-за ухода Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси

Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов