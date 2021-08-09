Куман порассуждал о первом матче "Барселоны" без Месси
Фото инстаграм Рональда Кумана
Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями о том, что Лионель Месси больше не является игроком каталонской команды.
В воскресенье "сине-гранатовые" провели первый матч без своей главной звезды и разгромили "Ювентус" со счётом 3:0.
"Это нормально, что сейчас всем нам очень тяжело, поскольку нас покинул такой игрок, как Месси. Но мы должны двигаться дальше, хорошо играть, упорно трудиться и побеждать. У нас есть другие футболисты, способные действовать на его позиции и играть важную роль в команде. Теперь мы без Лео и должны смотреть в будущее", - приводит слова Кумана Marca.
Напомним, что "Барса" не смогла продлить контракт с Месси из-за финансовых проблем и потолка зарплат в Ла Лиге.
Не пропустите: Пике раскритиковал руководство "Барселоны" из-за ухода Месси. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси
-
Стало известно, сколько "Рубин" заплатил за Тальби
-
Победы "Зенита" и "Динамо", неудача "Спартака": все результаты 3-го тура РПЛ
-
Стало известно, какие детали контракта представители Месси обсуждают с ПСЖ
-
"Барселона" выпустила специальную форму для Лиги Чемпионов
-
Журналист "Спорт-Экспресс" подтвердил интерес "Тоттенхэма" к Хвиче
-
"Лион" интересуется Азмуном
-
"Сочи" обыграл "Урал" в заключительном матче 3-го тура РПЛ
-
Нападающий "Фенербахче" перейдет в "Химки"
-
1
Кварацхелия выбирает между "Тоттенхэмом" и "Ювентусом"
-
"Сочи" ведет переговоры по трансферу нападающего молодежной сборной Хорватии
-
1
Мозес и Промес не помогут "Спартаку" в матче с "Бенфикой"
-
"Манчестер Юнайтед" потерял интерес к Триппьеру
-
1
Стало известно, когда Месси прилетит в Париж
-
Червиченко раскритиковал "Спартак" перед матчем с "Бенфикой" в Лиге чемпионов
-
1
Умтити может перейти в "Бешикташ"
-
Главный тренер "Бенфики" поделился мнением о предстоящем матче против "Спартака" в Лиге чемпионов
-
Асенсио прокомментировал участие в Олимпиаде
-
1
Йович намерен завоевать место в составе "Реала"
-
"Бетис" и "Валенсия" близки к обмену игроками
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14