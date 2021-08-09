Куман порассуждал о первом матче "Барселоны" без Месси

Фото инстаграм Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями о том, что Лионель Месси больше не является игроком каталонской команды.

В воскресенье "сине-гранатовые" провели первый матч без своей главной звезды и разгромили "Ювентус" со счётом 3:0.

"Это нормально, что сейчас всем нам очень тяжело, поскольку нас покинул такой игрок, как Месси. Но мы должны двигаться дальше, хорошо играть, упорно трудиться и побеждать. У нас есть другие футболисты, способные действовать на его позиции и играть важную роль в команде. Теперь мы без Лео и должны смотреть в будущее", - приводит слова Кумана Marca.

Напомним, что "Барса" не смогла продлить контракт с Месси из-за финансовых проблем и потолка зарплат в Ла Лиге.

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