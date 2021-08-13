Куман порассуждал об игре "Барселоны" без Месси

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Куман порассуждал об игре "Барселоны" без Месси

Фото инстаграм Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями о том, как его команда будет справляться с отсутствием Лионеля Месси.

Напомним, что аргентинец на правах свободного агента ушёл в ПСЖ из-за невозможности продлить контракт с "сине-гранатовыми".

"Конечно, нам станет сложнее забивать. У Месси в прошлом сезоне было 30 голов. Теперь лучше проявлять себя придётся другим игрокам. Нам предстоит уделить больше внимания командной работе, а не индивидуальным действиям футболистов. Когда после травм вернутся Фати и Коутиньо, у нас будет крепкий состав. Мы будем работать усерднее и делать больше ради достижения целей", - приводит слова Кумана ESPN.

15 августа "Барса" стартует в Ла Лиге домашним матчем против "Реал Сосьедада".

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