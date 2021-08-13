Куман порассуждал об игре "Барселоны" без Месси
Фото инстаграм Рональда Кумана
Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями о том, как его команда будет справляться с отсутствием Лионеля Месси.
Напомним, что аргентинец на правах свободного агента ушёл в ПСЖ из-за невозможности продлить контракт с "сине-гранатовыми".
"Конечно, нам станет сложнее забивать. У Месси в прошлом сезоне было 30 голов. Теперь лучше проявлять себя придётся другим игрокам. Нам предстоит уделить больше внимания командной работе, а не индивидуальным действиям футболистов. Когда после травм вернутся Фати и Коутиньо, у нас будет крепкий состав. Мы будем работать усерднее и делать больше ради достижения целей", - приводит слова Кумана ESPN.
15 августа "Барса" стартует в Ла Лиге домашним матчем против "Реал Сосьедада".
Не пропустите: Тебас прокомментировал уход Месси из Ла Лиги. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Куман порассуждал об игре "Барселоны" без Месси
-
В "Спартаке" анонсировали продление контракта с Джикией
-
Главные новости дня: 12 августа
-
Шотландия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
-
УЕФА может ввести потолок зарплат в европейских клубах
-
У клубов РПЛ две победы в восьми еврокубковых матчах в этом сезоне
-
Ди Мария высказался о будущем Мбаппе в ПСЖ
-
"Сочи" вслед за "Рубином" вылетел из Лиги Конференций
-
Деспотович угодил в скандал из-за комментария в инстаграме
-
Лаксальт оценил уровень РПЛ
-
Карпин - о стычке с Зиданом: "Кто он такой, чтобы мне дерзить?"
-
"Зенит" нацелился на капитана "Наполи"
-
ПСЖ показал первый тренировочный день Месси
-
СМИ узнали зарплату Соболева по новому контракту со "Спартаком"
-
12 футболистов норвежского клуба устроили оргию на стадионе
-
Слуцкий высказался о вылете "Рубина" из Лиги Конференций
-
"Атлетико" объявил о продлении соглашения с Хименесом
-
"Ростов" усилился экс-защитником ЦСКА
-
"Верона" купила хавбека "Манчестер Сити"
-
"Спартак" заключил новый контракт с Соболевым
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14