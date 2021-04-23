Куман поругался с защитником "Барселоны" во время матча с "Хетафе" и отказался жать ему руку
Фото FC Barcelona Live Moments
У наставника "Барселоны" Рональда Кумана произошёл конфликт с защитником Оскаром Мингесой.
Тренер и футболист поссорились прямо во время матча 31-го тура Примеры против "Хетафе" (5:2).
21-летний испанец был заменен во втором тайме после перепалки с Куманом, который остался недоволен его действиями на поле.
Покинув газон, Мингеса направился в сторону голландского специалиста, чтобы пожать ему руку, однако тот демонстративно отказался.
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|М
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|Реал Мадрид
|20
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|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14