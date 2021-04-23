Куман поругался с защитником "Барселоны" во время матча с "Хетафе" и отказался жать ему руку

Фото FC Barcelona Live Moments

У наставника "Барселоны" Рональда Кумана произошёл конфликт с защитником Оскаром Мингесой.

Тренер и футболист поссорились прямо во время матча 31-го тура Примеры против "Хетафе" (5:2).

21-летний испанец был заменен во втором тайме после перепалки с Куманом, который остался недоволен его действиями на поле.

Покинув газон, Мингеса направился в сторону голландского специалиста, чтобы пожать ему руку, однако тот демонстративно отказался.

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