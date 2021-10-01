Куман посетовал на недостаточное усиление состава "Барселоны"

Теги барселонарональд куманлионель месси

Куман посетовал на недостаточное усиление состава "Барселоны"

Фото инстаграм Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман заявил, что сложное финансовое состояние клуба не позволило ему сформировать конкурентный состав.

"Если бы у меня был мешок с деньгами, Месси всё ещё был бы здесь. И я бы позвал других футболистов, чтобы играть в доминирующем стиле", - цитирует Кумана Marca.

Напомним, что прошлым летом Месси покинул "Барселону" на правах свободного агента. Клуб не смог продлить с ним контракт из-за потолка зарплат в Ла Лиге.

Что касается входящих трансферов, то "сине-гранатовые" подписали шесть игроков на общую сумму 14,5 миллиона евро. Преимущественно состав команды пополнили свободные агенты.

Не пропустите: Куман эмоционально отреагировал на слухи о своей скорой отставке. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Черчесов получил предложение от клуба ФНЛ

Черчесов получил предложение от клуба ФНЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов