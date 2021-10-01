Куман посетовал на недостаточное усиление состава "Барселоны"

Фото инстаграм Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман заявил, что сложное финансовое состояние клуба не позволило ему сформировать конкурентный состав.

"Если бы у меня был мешок с деньгами, Месси всё ещё был бы здесь. И я бы позвал других футболистов, чтобы играть в доминирующем стиле", - цитирует Кумана Marca.

Напомним, что прошлым летом Месси покинул "Барселону" на правах свободного агента. Клуб не смог продлить с ним контракт из-за потолка зарплат в Ла Лиге.

Что касается входящих трансферов, то "сине-гранатовые" подписали шесть игроков на общую сумму 14,5 миллиона евро. Преимущественно состав команды пополнили свободные агенты.

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