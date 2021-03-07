Куман после победы над "Осасуной" оценил шансы "Барселоны" на чемпионство

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал победу над "Осасуной" (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Испании, а также оценил шансы своей команды на чемпионство.

"Нашей целью является продолжение победной серии. В матче с "Осасуной" мы не показали свою лучшую игру, но победили заслуженно. Надеюсь, что мы сможем продолжать в том же духе. Это был сложный матч. Нам удалось сократить отставание от "Атлетико". Борьба за чемпионство будет идти до конца сезона", - приводит слова Кумана Marca.

"Барселона" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги и отстает от лидирующего "Атлетико" на два очка. Впрочем, мадридский клуб провел на два матча меньше.

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