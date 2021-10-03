Куман потерял поддержку почти всех игроков "Барселоны"

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Куман потерял поддержку почти всех игроков "Барселоны"Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман после последних матчей почти полностью потерял контроль над раздевалкой каталонского клуба, сообщает журналист Хави Мигель.

По информации источника, Рональд Куман уверяет, что пользуется поддержкой игроков, но правда в том, что значительная часть команды уже давно перестала верить в голландского тренера.

Отмечается, что Куман почти полностью потерял раздевалку. Никому не понравилось, что вчера он публично обвинил Нико Гонсалеса в первом голе "Атлетико". 

Молодой полузащитник уже обезумел после замены в перерыве, и слова тренера ранили его еще больше. 

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