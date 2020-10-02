Куман повторил достижение Херардо Мартино

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Куман повторил достижение Херардо Мартино

"Барселона" стартовала в Примере с двух побед над "Вильярреалом" и "Сельтой" с общим счётом 7:0.

Таким образом, Рональд Куман стал четвёртым тренером в истории каталонского клуба, которому удалось выиграть два первых матча чемпионата Испании всухую с не менее чем семью забитыми голами.

Ранее аналогичное достижение покорялось Херардо Мартино (2013), Карлесу Решаку (1991) и Терри Венейблсу (1984).

Напомним, что Куман возглавил "Барсу" в августе, сменив у руля команды уволенного Кике Сетьена.

Не пропустите: Куман прокомментировал крупную победу "Барселоны" над "Сельтой". | http://soccernews.ru
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