Куман повторил достижение Херардо Мартино
"Барселона" стартовала в Примере с двух побед над "Вильярреалом" и "Сельтой" с общим счётом 7:0.
Таким образом, Рональд Куман стал четвёртым тренером в истории каталонского клуба, которому удалось выиграть два первых матча чемпионата Испании всухую с не менее чем семью забитыми голами.
Ранее аналогичное достижение покорялось Херардо Мартино (2013), Карлесу Решаку (1991) и Терри Венейблсу (1984).
Напомним, что Куман возглавил "Барсу" в августе, сменив у руля команды уволенного Кике Сетьена.
Не пропустите: Куман прокомментировал крупную победу "Барселоны" над "Сельтой". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14