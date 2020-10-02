Куман повторил достижение ван Гала и Кройффа

"Барселона" стартовала в Примере с двух побед над "Вильярреалом" и "Сельтой" с общим счётом 7:0.

Таким образом, Рональд Куман стал третьим голландским тренером в истории "сине-гранатовых", которому удалось выиграть два первых матча чемпионата Испании.

Ранее аналогичное достижение покорялось Луи ван Галу (1997) и Йохану Кройффу (1988).

Напомним, что Куман возглавил "Барсу" в августе, сменив у руля команды уволенного Кике Сетьена.

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