Куман пожаловался на арбитров и VAR

2 Теги рональд куманбарселона

Куман пожаловался на арбитров и VARНаставнику "Барселоны" Рональду Куману не понравилась работа судейской бригады в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Райо Вальекано".

"Арбитр показал мне карточку за то, что во время игры я сказал: "Там был фол". Если судья дает желтую за такое, то куда мы двигаемся?

В первой половине встречи было ряд моментов в штрафной соперника, которые можно было оценить как нарушение и назначить пенальти. Но даже при наличии VAR, нам, конечно же, не дали ни одного. Пора с этим просто смириться", – цитирует Кумана As.

Напомним, что "Барселона" в упорном матче 1/8 финала Кубка Испании обыграла "Райо Вальекано" со счетом 2:1. Голы у каталонцев забили Месси и де Йонг.

Читать также: Куман прокомментировал победу "Барселоны" над "Райо Вальекано" в Кубке Испании | http://soccernews.ru
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Комментарии

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andi
андрей

Вот негодяи как они смеют обижать блаженных.

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Да что ж такое ...

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