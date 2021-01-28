Куман пожаловался на арбитров и VAR

Наставнику "Барселоны" Рональду Куману не понравилась работа судейской бригады в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Райо Вальекано".

"Арбитр показал мне карточку за то, что во время игры я сказал: "Там был фол". Если судья дает желтую за такое, то куда мы двигаемся?