Куман пожаловался на календарь "Барселоны"

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Куман пожаловался на календарь "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман раскритиковал график матчей в текущем сезоне.

"Календарь просто сумасшедший. Если мы победим в полуфинале Суперкубка, то будем вынуждены провести дополнительный матч. Очень много игр на выезде. Мы убиваем футболистов. Куча перелётов, мы поздно возвращаемся с игр... Нужно обсуждать этот вопрос и думать, как справиться с такими нагрузками", - приводит слова Кумана Marca.

"Барса" в среду вечером принимала "Реал Сосьедад", а уже в субботу будет играть с "Валенсией".

"Сине-гранатовые" занимают пятое место в турнирной таблице Примеры. В Лиге Чемпионов команда вышла в 1/8 финала, где встретится с ПСЖ.

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4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
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